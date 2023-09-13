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09:00, 13 сентября 2023Среда обитания

Жителям девяти регионов России пообещали аномально теплую погоду

Вильфанд спрогнозировал аномально теплую погоду в 9 регионах РФ в ближайшие дни

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В ближайшие дни в девяти регионах России, в том числе в в Ленинградской, Сахалинской, Псковской областях и Карелии, ожидается аномально теплая погода, уверен научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Его слова приводит ТАСС.

В Архангельской области температура будет выше нормы на семь и более градусов, достигнув плюс 20-21 градуса. В Ненецком автономном округе воздух прогреется до плюс 19 градусов, в Карелии и Вологодской области — до плюс 21–22 градусов. Необычно теплая погода придет и в Эвенкийский район Красноярского края, где синоптик прогнозирует до плюс 20–22 градусов, пообещал жителям Вильфанд.

Теплее будет в Ленинградской и Псковской областях — в ближайшие дни там ожидается до плюс 22-24 и 25 градусов соответственно. Аномальная температура также будет зафиксирована в Сахалинской области (плюс 23-26 градусов). Самые жаркие дни будут в Калининградской области, температура здесь достигнет 30 градусов.

В Москве с начала недели наблюдается дымка — в атмосфере наблюдается антициклон, который способствует условиям, благоприятным для накопления вредных примесей в приземном слое воздуха. Она также может формироваться из-за тумана, возникающего, в свою очередь, из-за длинноволнового излучения при малооблачном небе. Это явление возможно, когда почва активно охлаждается в ночное время.

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    Нина Ташевская
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