Происхождение дымки в Москве объяснили

Глава Гидрометцентра Вильфанд: дымка в Москве возникала из-за антициклона

Дымка, которую могли наблюдать с утра 11 сентября жители Москвы, не представляет опасности для горожан, рассказал агентству «Москва» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Синоптик отметил, что в настоящее время в Москве и области нет пожаров, которые могли бы стать причиной задымления. При этом в атмосфере наблюдается антициклон. Он способствует условиям, благоприятным для накопления вредных примесей в приземном слое воздуха.

При этом синоптик отметил, что эти примеси далеки от предельно допустимых значений. Он также указал, что Москва безопасна с точки зрения чистоты воздуха, поскольку все производственные предприятия находятся за чертой города.

Кроме того, дымка может формироваться из-за тумана, возникающего, в свою очередь, из-за длинноволнового излучения при малооблачном небе. Это явление возможно, когда почва активно охлаждается в ночное время. По словам Вильфанда, в метеорологии это явление называется «радиационное охлаждение», при этом оно не имеет никакого отношения к радиации. Синоптик заявил, что дымку в различных районах Москвы можно будет наблюдать 11 сентября, а также 12 сентября в первой половине дня.

Ранее синоптики пообещали в Москве солнечную погоду без осадков на протяжении всей недели с понедельника 11 сентября по четверг 14 сентября. В эти дни по утрам будет прохладно, однако днем воздух будет прогреваться до 19-21 градуса Цельсия.