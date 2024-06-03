Экс-президент США Трамп пообещал Нурмагомедову остановить войну в Палестине

Кандидат в президенты США Дональд Трамп пообещал бывшему чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабибу Нурмагомедову остановить войну в Палестине. Запись их разговора опубликовал бывший боец ММА Там Хан в соцсети Х.

На видео они жмут друг другу руки. Нурмагомедов выражает надежду, что Трамп остановит войну в Палестине. «Мы прекратим это. Я прекращу это», — пообещал ему экс-президент.

Они встретились на турнире UFC 302. Менеджер Нурмагомедова рассказал, что Трамп назвал россиянина своим любимым бойцом.

Ранее экс-президент США заявил, что Израилю крайне необходимо закончить войну в секторе Газа, если Тель-Авив желает сохранить собственную поддержку на международном уровне.