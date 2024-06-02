Нурмагомедов встретился с Трампом

Трамп назвал Нурмагомедова своим любимым бойцом при встрече на UFC 302

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов встретился с экс-президентом США Дональдом Трампом на турнире UFC 302. Совместное фото опубликовано на странице менеджера россиянина Али Абдель-Азиза в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Абдель-Азиз рассказал, что Трамп назвал Нурмагомедова своим любимым бойцом. В трансляцию ивента также попали короткий разговор и рукопожатие мужчин.

В ночь на 2 июня россиянин Ислам Махачев победил американца Дастина Порье в главном бою турнира UFC 302. Поединок завершился удушающим приемом в пятом раунде. Таким образом, Махачев третий раз защитил титул чемпиона UFC в легком весе.

Нурмагомедов трижды защитил титул чемпиона UFC в легком весе, после чего в 2020 году завершил карьеру. Всего спортсмен одержал 29 побед в 29 профессиональных поединках в смешанных единоборствах. После окончания выступлений Нурмагомедов занялся тренерской деятельностью. В 2022-м MMA Junkie назвал его лучшим тренером года.