Трамп высказался за окончание войны в секторе Газа

Israel Hayom: Трамп заявил, что Израилю пора заканчивать войну в секторе Газа

Израилю крайне необходимо закончить войну в секторе Газа, если Тель-Авив желает сохранить собственную поддержку на международном уровне. Об этом в интервью изданию Israel Hayom высказался предприниматель и бывший президент США Дональд Трамп.

«Вы должны сделать это (закончить активную фазу операции по зачистке сектора Газа — прим. «Ленты.ру»). Израилю следует быть очень осторожным, потому что [из-за войны] вы теряете большую часть мира, вы теряете много поддержки», — заявил американский политик. При это он заявил, что поддерживает оборонительные действия Израиля против палестинской радикальной группировки ХАМАС.

Ранее Тим Уолберг, член палаты представителей США от Республиканской партии, призвал нанести ядерный удар по сектору Газа во время встречи с избирателями штата Мичиган. По информации присутствовавших Уолберг заявил, что для скорейшего завершения конфликта с Израилем в секторе Газа «все должно быть как с Нагасаки и Хиросимой».