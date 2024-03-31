Конгрессмен США призвал нанести ядерный удар по сектору Газа

Конгрессмен Уолберг призвал поступить с Газой, как с Хиросимой и Нагасаки

Член палаты представителей США от Республиканской партии Тим Уолберг во время встречи с избирателями штата Мичиган призвал нанести ядерный удар по сектору Газа. Слова конгрессмена в воскресенье, 31 марта, публикует издание The Washington Post.

По имеющейся информации, Уолберг заявил, что в секторе Газа «все должно быть как с Нагасаки и Хиросимой. Нужно поскорее покончить с этим». Примечательно, что как только журналисты американского издания обратились в офис Уолберга за разъяснениями, там ответили, что конгрессмен говорил метафорически.

30 марта США одобрили поставки Израилю истребителей и бомб на миллиарды долларов.