США решили передать Израилю истребители и бомбы

WP: США одобрили поставки Израилю истребителей и бомб на миллиарды долларов

США передадут Израилю истребители и бомбы, несмотря на разногласия сторон относительно проведения операции в Рафахе. Об этом сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на источники в Пентагоне и Госдепе.

Отмечается, что в пакет военной помощи войдут около двух тысяч бомб MK-84 и 500 бомб MK-82, а также 25 истребителей F-35A. По данным издания, сумма поставок составит несколько миллиардов долларов.