Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:08, 30 марта 2024Мир

США решили передать Израилю истребители и бомбы

WP: США одобрили поставки Израилю истребителей и бомб на миллиарды долларов

США передадут Израилю истребители и бомбы, несмотря на разногласия сторон относительно проведения операции в Рафахе. Об этом сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на источники в Пентагоне и Госдепе.

Отмечается, что в пакет военной помощи войдут около двух тысяч бомб MK-84 и 500 бомб MK-82, а также 25 истребителей F-35A. По данным издания, сумма поставок составит несколько миллиардов долларов.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский отказался от своего ключевого требования для начала переговоров с Россией. Что заставило его сбавить тон?

      США решили передать Израилю истребители и бомбы

      Шольц назвал причину помощи Украине

      Переговоры Польши и Украины о зерне едва не обернулись скандалом

      В России появится бронеавтомобиль для уничтожения бомб и фугасов

      На Украине сообщили о разрушении Змиевской ТЭС в Харьковской области

      США поддержали формирование нового правительства Палестины

      В России назвали условие признания Украины страной-террористом

      Орбан предложил самый идеальный вариант для Украины

      В Москве закончилось расследование фиктивной постановки мигрантов на учет

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше