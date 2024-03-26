Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:46, 26 марта 2024Мир

В Госдепе США пригрозили Израилю изоляцией в случае операции в Рафахе

В Госдепе США пригрозили Израилю изоляцией в случае проведения операции в Рафахе
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Mohammed Salem / Reuters

В Госдепе США пригрозили Израилю международной изоляцией в случае проведения операции в граничащем с Египтом городе Рафахе. Об этом заявил глава пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер в ходе брифинга, транслируемого на YouTube.

«США считают, что военная операция в Рафахе приведет к изоляции Израиля и дистанционированию в отношениях с его давними партнерами», — рассказал представительств ведомства.

При этом он добавил, что недавно принятая Советом Безопасности (СБ) ООН резолюция с призывом к Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) прекратить военную операцию в период священного месяца мусульман Рамадан не накладывает обязательств на Израиль и ХАМАС.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Израиль получил от США полный карт-бланш для операции в секторе Газа, несмотря на принятие резолюции Совбезом ООН с требованием прекратить огонь в регионе.

Что думаешь? Оцени!
      Максим Габриелян
      Обсудить
      Последние новости

      В Таджикистане опечатали дом семьи обвиняемого в теракте в «Крокусе». Его родственников увезли люди в форме

      Бывший вратарь «Спартака» перейдет в «Локомотив»

      Путин потребовал максимально сократить проверки бизнеса

      В МИД возмутились действиями Франции на заседании СБ ООН

      Названы причины ранней менопаузы

      Знаменитую сумку Birkin не продают простым людям. Купить ее могут только избранные. Как это привело к скандалу?

      Захарова ответила США на слова о неверии в причастность Украины к теракту

      Байден прокомментировал обрушение моста в Балтиморе

      Воробьев заявил об отсутствии пострадавших под завалами в «Крокусе»

      В российском городе мужчина надругался над четырехлетней девочкой в гостях

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше