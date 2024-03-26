В Госдепе США пригрозили Израилю изоляцией в случае операции в Рафахе

В Госдепе США пригрозили Израилю изоляцией в случае проведения операции в Рафахе

В Госдепе США пригрозили Израилю международной изоляцией в случае проведения операции в граничащем с Египтом городе Рафахе. Об этом заявил глава пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер в ходе брифинга, транслируемого на YouTube.

«США считают, что военная операция в Рафахе приведет к изоляции Израиля и дистанционированию в отношениях с его давними партнерами», — рассказал представительств ведомства.

При этом он добавил, что недавно принятая Советом Безопасности (СБ) ООН резолюция с призывом к Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) прекратить военную операцию в период священного месяца мусульман Рамадан не накладывает обязательств на Израиль и ХАМАС.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Израиль получил от США полный карт-бланш для операции в секторе Газа, несмотря на принятие резолюции Совбезом ООН с требованием прекратить огонь в регионе.