Небензя заявил о карт-бланше для Израиля от США на операцию в Газе

Постпред России при ООН Небензя: Израиль получит от США карт-бланш для Газы

Израиль получит от США полный карт-бланш для операции в секторе Газа. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя, передает ТАСС.

«С легкого благословения США у Израиля теперь, несмотря на прямое требование Совета Безопасности [остановить огонь], полный карт-бланш, и он не собирается останавливаться, пока не сравняет Газу с землей», — рассказал дипломат.

Небензя также напомнил, что Совет Безопасности (СБ) ООН принял резолюцию с требованием к Израилю прекратить огонь в борьбе с радикальным палестинским движением ХАМАС.

Ранее Совбез ООН принял резолюцию десяти непостоянных членов с требованием немедленного прекращения огня в секторе Газа в период священного месяца Рамадана. При ее утверждении Небензя предложил устную поправку в проект, которая предусматривала бы «постоянное» прекращение огня. Однако она была заблокирована американской стороной.