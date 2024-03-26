Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:01, 26 марта 2024Мир

Небензя заявил о карт-бланше для Израиля от США на операцию в Газе

Постпред России при ООН Небензя: Израиль получит от США карт-бланш для Газы
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Израиль получит от США полный карт-бланш для операции в секторе Газа. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя, передает ТАСС.

«С легкого благословения США у Израиля теперь, несмотря на прямое требование Совета Безопасности [остановить огонь], полный карт-бланш, и он не собирается останавливаться, пока не сравняет Газу с землей», — рассказал дипломат.

Небензя также напомнил, что Совет Безопасности (СБ) ООН принял резолюцию с требованием к Израилю прекратить огонь в борьбе с радикальным палестинским движением ХАМАС.

Ранее Совбез ООН принял резолюцию десяти непостоянных членов с требованием немедленного прекращения огня в секторе Газа в период священного месяца Рамадана. При ее утверждении Небензя предложил устную поправку в проект, которая предусматривала бы «постоянное» прекращение огня. Однако она была заблокирована американской стороной.

Что думаешь? Оцени!
      Максим Габриелян
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский уволил главу Службы нацбезопасности Украины. Тот угрожал дойти до Москвы и оскорбил спецпредставителя Китая

      Россиянин поехал в командировку и лишился трех миллионов рублей из-за аферистов

      Оценено подорожание поставляемого в Европу урана из России

      Блинкен связал теракт в «Крокусе» с оставшейся угрозой от ИГИЛ

      В Приднестровье отвергли планы по присоединению к России

      Названа дата запуска спутника «Ресурс-П» №4

      Энергокомпанию Украины обвинили в раскрытии реального ущерба от ударов ВС России

      Известный телеведущий рассказал о борьбе с раком

      Внучку экс-президента Узбекистана оставили без дома в Беверли-Хиллз

      Россиян предупредили о риске одного популярного в быту правила

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше