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17:46, 25 марта 2024Мир

Совбез ООН принял резолюцию по прекращению огня в Газе в период Рамадана

СБ ООН принял резолюцию с требованием прекращения огня в секторе Газа в Рамадан

Фото: Mahmoud Issa / Reuters

Совет Безопасности (СБ) ООН принял резолюцию десяти непостоянных членов с требованием немедленного прекращения огня в секторе Газа в период Рамадана. Об этом сообщает ТАСС.

Сообщается, что постоянный представитель России при ООН Василий Небензя предложил устную поправку в проект резолюции, которая закрепила бы требование «постоянного» прекращения огня. Это уточнение было заблокировано со стороны представителей США.

Генеральный секретарь ООН заявил, что принятая резолюция должна быть «воплощена в жизнь».

Ранее сообщалось, что постоянные члены Совбеза Россия и Китай наложили вето на проект резолюции Соединенных Штатов по сектору Газа в СБ ООН.

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      Лина Пивоварова
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