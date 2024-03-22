Россия и Китай наложили вето на резолюцию США по сектору Газа

Россия и Китай наложили вето на проект резолюции США по сектору Газа в СБ ООН

Россия и Китай наложили вето на проект резолюции Соединенных Штатов по сектору Газа в Совете Безопасности (СБ) ООН. Об этом сообщает РИА Новости.

Помимо России и Китая против американской резолюции проголосовал Алжир. Гайана предпочла воздержаться.

Как отмечают российские представители, их не устроило отсутствие в проекте резолюции, предложенном США, прямого требования к прекращению огня в секторе Газа.

Ранее издание The New York Times опубликовало выдержки из текста резолюции, которым поделились американские дипломаты. Сообщалось, что туда включены формулировки о прекращении огня в секторе Газа и об освобождении заложников. По мнению издания, проект резолюции создавали с целью подчеркнуть несогласие президента США Джо Байдена с проведением наземной операции в городе Рафах, запланированной премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.