США призвали к немедленному и устойчивому прекращению огня в секторе Газа

NYT: проект резолюции ООН от США включает призывы к прекращению огня в Газе

В проект резолюции ООН, предложенной США, включены формулировки о прекращении огня в секторе Газа и об освобождении заложников. Об этом сообщает The New York Times (NYT).

«Совет безопасности ООН определяет настоятельную необходимость немедленного и устойчивого прекращения огня для защиты гражданского населения на всех территориях, обеспечения доставки требуемой гуманитарной помощи и облегчения страданий жителей», — отмечено в тексте проекта, который распространяют американские дипломаты.

Призыв к прекращению огня в секторе Газа стал самым радикальным в сравнении с другими заявлениями Вашингтона, указывает NYT. Проект резолюции, по мнению издания, создавался также с целью подчеркнуть несогласие президента США Джо Байдена с проведением операции в городе Рафах, запланированной премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

«Наземное наступление на Рафах приведет к дальнейшему причинению вреда гражданским лицам и их дальнейшему перемещению, в том числе потенциально в соседние страны», — подчеркнуто в документе.

Ранее планируемую операцию Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Рафахе раскритиковал государственный секретарь США Энтони Блинкен. По его словам, она является ошибкой и не поспособствует борьбе с ХАМАС.