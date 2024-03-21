Блинкен раскритиковал возможную военную операцию Израиля в Рафахе

Блинкен заявил, что крупная военная операция Израиля в Рафахе будет ошибкой

Военная операция Израиля в городе Рафахе стала бы ошибкой, США не поддерживают ее проведение. Об этом рассказал госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен, пишет РИА Новости.

«Наша позиция предельно ясна: проведение крупной военной операции в Рафахе стало бы ошибкой, мы это не поддерживаем. Кроме того, она не является необходимой для борьбы с ХАМАС», — подчеркнул он.

Об этом Блинкен заявил на совместной пресс-конференции с египетским коллегой Самехом Шукри.

По его словам, Соединенные Штаты планируют представить свои доводы и предложения по этому вопросу в предстоящих контактах с израильскими коллегами.

Ранее издание The Washington Post сообщило, что США непублично признали, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) наносила удары по зданиям, которые не были официально признаны военными целями.

Ранее ЦАХАЛ начал очередную общевойсковую операцию по зачистке территории близ больницы «Аш-Шифа» в секторе Газа. 15 марта премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху одобрил план военной операции в городе Рафах.