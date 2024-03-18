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19:43, 18 марта 2024Мир

США непублично признали удары Израиля по невоенным целям

США непублично признали удары ЦАХАЛ по зданиям, не признанным военными целями

Фото: Ancho Gosh / Jinipix / Reuters

США непублично признали, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) наносила удары по зданиям, которые не были официально признаны военными целями. Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на анонимные источники.

«Высокопоставленные чиновники [президента США Джо] Байдена в частном порядке рассказали небольшой группе, собравшейся в Белом доме, то, что они не стали говорить на публике: Израиль регулярно бомбил здания, не имея достоверных данных о том, что они являются законными военными целями», — сообщает издание.

По данным источников, в группу входили бывшие американские лидеры, а также чиновники из администрации Байдена, связанные с внешней политикой.

Ранее ЦАХАЛ начала очередную общевойсковую операцию по зачистке территории близ больницы «Аш-Шифа» в секторе Газа. 15 марта премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху одобрил план военной операции в городе Рафах.

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      Елизавета Мытарева
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