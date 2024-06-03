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00:10, 3 июня 2024Наука и техника

Планета Вулкан объявлена звездной иллюзией

The Astronomical Journal: планета, прозванная Вулканом, является иллюзией

Изображение: JPL-Caltech / Phys.org

Астрономы Дартмутского колледжа в США объявили, что планета, которая, как считалось, вращается вокруг звезды 40 Эридана А, на самом деле является иллюзией, вызванной активностью звезды. Это планета была прозвана Вулканом в честь планеты из франшизы «Звездный путь», которая находилась в той же системе. Исследование опубликовано в журнале The Astronomical Journal.

Об открытии планеты-кандидата HD 26965 b было объявлено в 2018 году, однако спустя пять лет у ученых появились сомнения, является ли она реальной. В новой работе астрономы провели точные измерения лучевой скорости звезды HD 26965, которая характеризует скорость изменения расстояния между объектом и наблюдателем и определяется на основе эффекта Доплера. Наблюдения были проведены с помощью спектрографа NEID, установленного на телескопе в Национальной обсерватории Китт-Пик (Аризона, США).

Когда массивный объект, например, планета, вращается вокруг звезды, это вызывает колебания самой звезды, что заметно по сдвигам спектральных линий из-за эффекта Доплера. Однако ученые, которые первоначально обнаружили колебания HD 26965, предупреждали, что они могут быть вызваны активностью самой звезды, а не планетой. Если бы существование «Вулкана» подтвердилось, то это была бы суперземля на расстоянии 16 световых лет от Солнца, по размеру занимавшая промежуточное положение между Землей и Нептуном. Ее период вращения вокруг звезды был оценен в 42 земных дня.

Ученые проанализировали свет на различных длинах волн, испускаемых разными слоями внешней оболочки (фотосферы) звезды HD 26965. Оказалось, что их допплеровские сдвиги сильно отличаются, что может объясняться конвекцией мантии звезды и присутствием темных и ярких областей на поверхности. Оба фактора могут значительно искажать световой сигнал, создавая иллюзию присутствия планеты.

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      Александр Еникеев
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