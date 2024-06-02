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00:10, 3 июня 2024Мир

В Германии рассказали о ловушке НАТО в отношениях с Украиной

Junge Welt: западные страны лгут о том, что не начнут войну с Россией

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Власти западных стран лгут, заявляя, что могут ограничиваться снабжением оружия Украине, при этом не участвуя в боевых действиях. Об этом пишет Junge Welt.

«Идея о том, что Украине можно предоставить полный комплект натовского оружия, чтобы она могла продолжать воевать против России, и чтобы странам НАТО при этом не пришлось пачкать руки в крови — это была большая ложь», — отмечает издание.

В материале уточняется, что такая ложь имеет смысл лишь в долгосрочной перспективе и только в том случае, если Украина одержит победу"в конфликте.

В конце мая госсекретарь США Энтони Блинкен анонсировал выделение нового пакета помощи Украине. По словам дипломата, НАТО готовит для Киева «мощный пакет помощи» и представит его на саммите, который состоится 9-11 июля. Он также отметил, что Вашингтон намерен действовать «осознанно и эффективно», когда речь идет о поддержке Украины.

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      Юлия Мискевич
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