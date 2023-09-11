Москвичам пообещали отличную погоду

Синоптик Шувалов: до четверга включительно в Москве будет отличная погода

В течение недели по четверг включительно в Москве будет отличная погода без осадков. Такое развитие ситуации жителям столицы пообещал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Его слова передают «Известия».

По словам специалиста, до четверга по утрам будет прохладно, однако потом воздух прогреется до 19-21 градуса Цельсия. «В эти дни ожидается обилие солнца, небольшая облачность, высокое давление и отсутствие осадков», — уточнил Шувалов.

Однако в пятницу в столицу придет холодный фронт, который может вызвать дождь. В этот день столбик термометра поднимется до16-18 градусов Цельсия.

Ранее синоптик Евгений Тишковец заявил, что на этой неделе в Центральной России наступит зрелое бабье лето. Ясная погода продержится по меньшей мере до пятницы, однако в последний рабочий день недели возможно кратковременное ухудшение.