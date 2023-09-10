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17:03, 10 сентября 2023Среда обитания

Россиянам пообещали наступление зрелого бабьего лета

Синоптик Тишковец: на следующей неделе в Центральной России наступит бабье лето

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

На следующей неделе в Центральной России наступит зрелое бабье лето. Об этом рассказал синоптик Евгений Тишковец в Telegram.

По его словам, температура воздуха начнет расти уже в воскресенье, и к началу предстоящей недели воздух прогреется до 20 градусов днем.

Ясная погода продержится по меньшей мере до пятницы, продолжил Тишковец. В последний рабочий день недели возможно кратковременное ухудшение, «кое-где может брызнуть незначительный дождь», добавил он.

В выходные вновь воцарится ясная погода, принеся с собой похолодание. Днем температура будет колебаться от 13 до 18 градусов. «Это уже строго многолетние показатели сентября», — заключил Тишковец.

Ранее Тишковец пообещал жителям Москвы теплую зиму. По его словам, температура зимой будет на 2-4 градуса выше нормы с сохранением показателей по осадкам.

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    Алан Босиков
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