Москвичам предсказали теплую зиму

Метеоролог Тишковец спрогнозировал осень и зиму теплее нормы

Предстоящий осенне-зимний сезон в России будет теплее нормы, считает ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Предварительный прогноз он озвучил в беседе с «Лентой.ру».

«Я вижу, что осень будет в России на 1-2 градуса теплее нормы, осадки в норме. Зимой будет на 2-4 градуса выше нормы. Исключение составит акватория Черного моря и Западный Кавказ — там чуть-чуть похолоднее, чем должно быть у них в это время года», — поделился метеоролог.

По его словам, зима наступит вовремя — в ноябре, поскольку погода в этом месяце будет соответствовать многолетним показателям. В частности, в Москве переход в сторону отрицательных значений ожидается 10 ноября.

Ранее Евгений Тишковец рассказал, что осень в Центральной России начнется с июльского тепла, то есть температурного режима, больше характерного для самого разгара лета. Также собеседник «Ленты.ру» называл сроки окончания летней погоды в Центральной России.

