Ушедший из России владелец Zara резко нарастил прибыль

Владелец Zara Inditex отчитался о росте на 40 % чистой прибыли за полугодие

По итогам первого полугодия 2023 года ушедшему из России испанскому ретейлеру одежды Inditex удалось резко нарастить чистую прибыль — на 40 процентов, следует из отчетности компании.

Результаты превысили прогнозы аналитиков. Рынок ожидал, что прибыль владельца брендов Zara, Bershka и Massimo Dutti составит 2,38 миллиарда евро (2,56 миллиарда долларов), но в действительности показатель достиг 2,69 миллиарда долларов.

Продажи Inditex выросли на 13,5 процента, до 16,9 миллиарда евро (18,16 миллиарда долларов). За шесть месяцев компания начала работу на 20 новых для нее рынках, однако общее число магазинов ее сетей в мире сократилось с 5801 до 5745.

Наибольшая доля продаж пришлась на бренд Zara. «Дочка» испанского ретейлера нарастила выручку на 13,1 процента, до 12,4 миллиарда евро (13,32 процента). Продажи Massimo Dutti выросли на 16,8 процента, до 842 миллионов евро (904,6 миллиона долларов), Bershka — на 12,3 процента, до 1,2 миллиарда евро (1,29 миллиарда долларов).

Inditex, в состав которой также входят массмаркетовые бренды Pull&Bear, Oysho и другие марки, приостановила работу всех магазинов и онлайн-платформ в России 5 марта прошлого года. До этого в стране действовали 502 магазина группы. Доля российского рынка достигала около 8,5 процента от мировой прибыли Inditex.