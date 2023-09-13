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13:25, 13 сентября 2023Мир

В ЕС назвали опасной и циничной передачу Украине снарядов с обедненным ураном

Правозащитник назвал бесчеловечной передачу ВСУ снарядов с обедненным ураном

Фото: Fabian Bimmer / Unsplash

Передача западными союзниками снарядов с обедненным ураном Вооруженным силам Украины (ВСУ) является опасной и бесчеловечной. Об этом сообщил голландский правозащитник и создатель правозащитной организации The Hague Peace Projects Якоб де Йонге, его цитирует РИА Новости.

«Такие боеприпасы использовались в Ираке, и было много сообщений о том, как дети потом рождались без тех или иных конечностей. Я не эксперт в этом вопросе, но я считаю, что поставка таких вооружений очень опасна и цинична», — сказал он.

По словам правозащитника, применение снарядов с обедненным ураном является неэтичной и бесчеловечной «тактикой разрушения планеты», а решение об их поставке «скорее про деньги, а не про воспроизводство, разработку оружия для реальной войны».

В июне президент России Владимир Путин сообщил, что у России есть бронебойные снаряды с обедненным ураном, Москва оставляет за собой право применять их в качестве ответа. Российские танки могут использовать бронебойные оперенные подкалиберные снаряды 3БМ-59 «Свинец-1» с сердечником из обедненного урана.

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    Виктория Кондратьева
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