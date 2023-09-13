Инстасамка снялась обнаженной

Российская рэперша Дарья Зотеева, более известная как Инстасамка, снялась в откровенной фотосессии для интернет-издания ВПШ. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале сообщества.

23-летняя исполнительница предстала на фото в образе дьявола среди декораций в виде розовых облаков. На кадрах видно, что кожу инфлюэнсера покрыли красной краской. При этом ее образ дополнили стреловидным хвостом и изогнутыми рогами.

Кроме того, знаменитость позировала обнаженной, прикрывая голую грудь руками. Вдобавок певица надела золотистый и черный комплекты нижнего белья, украшенные стразами и цепями.

«Чтоб вы понимали, на фотографиях нет фотошопа. Облака и все, что вы видите в кадре, было сделано руками гримеров и декораторов», — указывается в Telegram основателя издания Игоря Синяка.

Ранее в сентябре зрители заподозрили российскую блогершу и модель таджикского происхождения Дину Саеву в сатанизме из-за ее танца на видео. 24-летняя девушка позировала в красной закрытой одежде с покрытой головой и макияжем в тон наряду. При этом она двигалась в такт песне американской исполнительницы Doja Cat под названием Paint the Town Red, где лирическую героиню называют дьяволицей и бунтаркой. В том числе инфлюэнсерша подносила пальцы к макушке, изображая рога.