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14:07, 11 сентября 2023Ценности

Дину Саеву заподозрили в сатанизме из-за нового видео с танцем

Кадр: @senoritasaeva

Зрители заподозрили российскую блогершу и модель таджикского происхождения Дину Саеву в сатанизме из-за ее танца на видео. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Вначале на размещенных кадрах 24-летняя инфлюэнсерша предстала в черном кроп-топе, а затем позировала в красной закрытой одежде с покрытой головой и макияжем в тон наряду. При этом девушка двигалась в такт песне американской исполнительницы Doja Cat под названием Paint the Town Red, где лирическую героиню называют дьяволицей и бунтаркой. В том числе инфлюэнсерша подносила пальцы к макушке, изображая рога.

Пользователи сети раскритиковали съемку блогерши. «На шайтана [злой дух в мусульманской мифологии] похожа», «Я же говорю, она продала свою душу», «Еще одна сатанистка. Отписка», «Дитя сатаны», «Петь про дьявола — такое себе. Отвратительная песня», «Сатанистка», «Приятная, хорошая девушка, добрая, а песня и тренд сатанистские», — заявили юзеры.

В августе Дина Саева показала на видео измененную внешность. Так, на размещенных кадрах она позировала со стаканом напитка на улице, улыбаясь и демонстрируя наращенные клыки.

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    Карина Черных
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