Дина Саева показала внешность с наращенными клыками

Российская блогерша и модель таджикского происхождения Дина Саева показала измененную внешность. Соответствующие публикации появились в ее TikTok-аккаунте.

В одном из роликов 23-летняя инфлюэнсерша предстала во время визита к стоматологу, а затем засняла результат его работы. Так, на размещенных кадрах она позировала со стаканом напитка на улице, улыбаясь и демонстрируя наращенные клыки.

При этом девушка распустила волосы, надела черный наряд с V-образным декольте и сделала макияж, подчеркнув нижние веки белым карандашом, а верхние — черными стрелками. Также блогерша нанесла на губы коричневую помаду и добавила румяна на щеки.

Ранее в августе популярная российская блогерша Юлия Пушман (настоящая фамилия — Гогитидзе) показала фото без фильтров и вызвала споры в сети. 25-летняя инфлюэнсерша опубликовала два кадра, на одном из которых предстала без фотошопа, продемонстрировав прыщи и неровности на теле. При этом на втором снимке она позировала с измененным внешним видом.