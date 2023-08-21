Популярная российская блогерша показала лицо без фильтров и вызвала споры в сети

Популярная российская блогерша Юлия Пушман (настоящая фамилия — Гогитидзе) показала фото без фильтров и вызвала споры в сети. Соответствующий пост появился в ее Telegram-канале.

25-летняя инфлюэнсерша опубликовала два кадра, на одном из которых предстала без фотошопа, продемонстрировав прыщи и неровности на теле. При этом на втором снимке она позировала с измененным внешним видом. В том числе скорректированы оказались контур лица, кожа и линия роста волос.

«Мне вообще пофиг. Я уже сто раз говорила, что люблю красивые обработанные фото», — подписала снимки девушка.

Пользователи сети оценили публикацию в комментариях. «Она любит быть ненастоящей, многие девушки сейчас такие», «Саму себя не обманешь», «Как будто два разных человека вообще», «Зачем очень сильно себя менять? Зависимость от фотошопа может быть очень печальной — вплоть до непринятия себя», «Я считаю, что лучше выложить обработанные и красивые фото, так как они выглядят эстетичнее. Тем более если человеку самому так больше нравится», «Самое крутое, что ты этого не скрываешь!», «Юля, ты супер, не обращай внимания на хейт», — дискутировали юзеры.

В марте российская певица и композитор Рита Дакота объяснила желание ретушировать свои фотографии перед публикацией. «Зачем музыку на записи обрабатывать? Давай я навалю тебе в уши неочищенный бас и несведенный вокал? Музло, как и фотографию, как и кино, как и книги, обрабатывают. Потому что это процесс искусства», — высказалась звезда.