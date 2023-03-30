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11:16, 30 марта 2023Ценности

Рита Дакота показала лицо без фильтров и объяснила желание ретушировать фото

Певица Рита Дакота объяснила желание ретушировать фото со словами «это процесс искусства»

Фото: АГН Москва / Globallookpress.com

Российская певица и композитор Рита Дакота объяснила желание ретушировать свои фотографии перед публикацией. Соответствующие высказывания появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Знаменитость поделилась снимками, на которых она позирует в бикини на пляже. Подписчики уличили исполнительницу в фотошопе, а она, в свою очередь, ответила на критику юзеров в комментариях под постом. «Зачем музыку на записи обрабатывать? Давай я навалю тебе в уши неочищенный бас и несведенный вокал? Музло, как и фотографию, как и кино, как и книги, обрабатывают. Потому что это процесс искусства», — высказалась звезда.

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Кроме того, по словам Дакоты, фотограф во время обработки кадров не меняет черты лица. «Она же не глаза увеличивает мне и ноздри не уменьшает, она редактирует под свой стиль», — уточнила артистка и показала свое лицо без макияжа и фильтров в сторис. «Вот вам мое лицо без фотошопа, макияжа, человеческого света и всяких оставшихся сил», — заключила она.

В феврале Рита Дакота продемонстрировала фанатам свою фигуру в максимальном весе. 32-летняя знаменитость опубликовала снимок, на котором позирует спиной к фотографу в разноцветном бикини. По ее словам, на данном изображении ее вес составлял 67 килограммов при росте 165 сантиметров.

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Карина Черных
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