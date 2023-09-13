Россиян предупредили о волне мошенничества после выхода нового iPhone

IT-эксперт Вураско предупредил о волне мошенничества после выхода нового iPhone

Россиянам стоит ожидать всплеска активности злоумышленников в связи с выходом iPhone 15. Об этом в беседе с «Лентой.ру» предупредил специалист в области компьютерной безопасности компании «РТК-Солар» Александр Вураско.

По словам эксперта, в последнее время мошенники не изобретают ничего революционного, эволюционируют уже привычные схемы. При этом они используют актуальные информационные поводы — реакция занимает менее суток.

«Сейчас, например, можно ожидать всплеска мошенничества в связи с выходом iPhone 15. Каждый год после выхода нового iPhone появляются фейковые сайты по продаже телефонов. Сейчас в Telegram пойдут розыгрыши этих телефонов и так далее», — обратил внимание Вураско.

Ранее эксперт по кибербезопасности Игорь Бедеров рассказал, как мошенники толкают граждан России на совершение терактов. Он пояснил, что чаще всего для вербовки используют несколько направлений, базирующихся на эгоизме, угрозах и деньгах. Жертвами таких уловок становятся пенсионеры и молодые люди. Последние, по мнению Бедерова, даже легче соглашаются на требования мошенников.

