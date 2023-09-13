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10:30, 13 сентября 2023Силовые структуры

Стало известно о способе завлечения россиян мошенниками для совершения терактов

Эксперт рассказал, как мошенники толкают граждан России на совершение терактов

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Эксперт рассказал, как мошенники толкают граждан России на совершение терактов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эксперта по кибербезопасности Игоря Бедерова.

Под Воронежем в начале августа задержали молодую учительницу школы: она бросила коктейль Молотова в военкомат. Окружение 24-летней девушки очень удивилось таким поведением. Тогда педагог рассказала, что ее вынудили совершить поджег «сотрудники» банка. В военкомате якобы прятались преступники, которые хотели похитить у россиянки деньги с карты.

В МВД подтвердили, что сейчас сильно активизировалась работа телефонных аферистов. Сначала они просят переводить разные суммы на безопасный счет, а затем подстрекают на совершение преступлений.

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    Екатерина Власова
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