Стало известно о способе завлечения россиян мошенниками для совершения терактов

Эксперт рассказал, как мошенники толкают граждан России на совершение терактов

Эксперт рассказал, как мошенники толкают граждан России на совершение терактов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эксперта по кибербезопасности Игоря Бедерова.

Под Воронежем в начале августа задержали молодую учительницу школы: она бросила коктейль Молотова в военкомат. Окружение 24-летней девушки очень удивилось таким поведением. Тогда педагог рассказала, что ее вынудили совершить поджег «сотрудники» банка. В военкомате якобы прятались преступники, которые хотели похитить у россиянки деньги с карты.

В МВД подтвердили, что сейчас сильно активизировалась работа телефонных аферистов. Сначала они просят переводить разные суммы на безопасный счет, а затем подстрекают на совершение преступлений.