Тревел-блогерша назвала три позорные для россиян привычки итальянцев

Блогерша «Дзена» рассказала, что в Италии принято отдыхать посреди рабочего дня

Тревел-блогерша из России побывала в Италии и назвала три привычки местных жителей, которые могут показаться соотечественникам позорными. Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге под названием «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Дзен».

Так, по ее словам, в этой стране Европы принято отдыхать посреди рабочего дня. «Итальянцы гордятся своей сиестой, спокойно закрывают офисы и магазины прям перед лицом покупателя. Причем они не считают это ужасной клиентоориентированностью, как у нас в России, а считают это нормой и уважают друг друга за выбор в пользу себя, а не денег или бизнеса», — пояснила автор публикации.

Вторая привычка итальянцев, которую, по мнению блогерши, в России осудят с позором, — есть из общих тарелок. Она рассказала, что в Италии блюда заказывают на компанию и ставят их на стол перед всеми гостями. Официанты приносят две огромные тарелки: одну, например, — с макаронами, а другую — с гарниром.

«Каждый накладывает себе сколько хочет, приправляет оливковым маслом, сбрызгивает лимонным соком и посыпает сыром. Называется — собери себе блюдо сам», — отметила россиянка.

Третья привычка иностранцев, которая удивила блогершу, — выпивать во время приема пищи. Только не уважающий себя итальянец откажется от бокала вина за обедом или от апероля в сиесту, поделилась автор.

«А как относятся у нас в России к любителям выпить сначала в обед, потом днем и закрепить эффект вечером? Это сразу алкоголик! Который не знает меры и не может устоять перед соблазном выпивки», — заключила она.

Ранее живущая в Европе отечественная тревел-блогерша рассказала, что ее муж-итальянец побывал в России и назвал пять удививших его вещей в этой стране. По словам россиянки, ее супругу понравились удобное и недорогое такси, большое количество кафе и ресторанов, круглосуточный сервис в городах и отзывчивость людей.

