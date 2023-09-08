Итальянец назвал пять удививших его вещей в России

Блогерша «Дзена» рассказала, что ее мужу-итальянцу понравилось такси в России

Живущая в Европе отечественная тревел-блогерша рассказала, что ее муж-итальянец побывал в России и назвал пять удививших его вещей в этой стране. Его впечатлениями она поделилась в личном блоге под названием «Тут вам не там» на платформе «Дзен».

Так, по словам россиянки, ее супругу понравилось удобное и недорогое такси. «Можешь видеть, как машина к тебе подъезжает, сразу видно сумму, быстро и удобно. Мы катались только на такси все дни в России!» — процитировала слова иностранца автор публикации.

Вторая особенность, которая бросилась в глаза европейцу, — большое количество кафе и ресторанов. Он отметил, что еда в России была вкусной и разнообразной.

В-третьих, иностранца удивило то, как легко в России, по сравнению с Италией, получить кредит или открыть свое дело.

«Симоне показал мне итальянца из Неаполя (или Сицилии, не помню точно), который открыл в Санкт-Петербурге пиццерию, потратив на это около 20 тысяч евро (около 2 миллионов рублей). В Италии такое просто невозможно. Да и в целом свой бизнес открыть сложнее из-за высоких налогов и бюрократии», — пояснила блогерша.

Кроме того, гостя из Италии удивили круглосуточный сервис в российских городах и отзывчивость людей.

«Я думал, люди в России достаточно закрытые. Оказалось, в России проблема с английским языком, даже в крупных городах немногие могут хорошо говорить по-английский. Но тем не менее люди пытались нам помочь, открывали переводчик. Я заметил такую вещь: русские выглядят немного сурово, но если пойдешь первым на контакт или просто улыбаешься и скажешь эмоционально "чао!", люди тут же расплываются в улыбке», — передала слова мужа россиянка.

Ранее эта же блогерша приготовила знакомым итальянцам салат оливье и получила массу комплиментов. «Удивило итальянцев то, что салат готовят сразу в большом количестве. А также то, что есть его можно потом несколько дней», — рассказала она.