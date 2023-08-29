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07:30, 29 августа 2023Путешествия

Живущая в Европе россиянка приготовила оливье и удивила итальянцев

Блогерша «Дзена» из России приготовила итальянцам оливье и получила комплименты

Фото: Pravda Komsomolskaya / Globallookpress.com

Живущая в Европе российская тревел-блогерша рассказала историю о том, как она приготовила знакомым итальянцам салат оливье и получила массу комплиментов. Своим опытом она поделилась в личном блоге под названием «Тут вам не там» на платформе «Дзен».

По словам россиянки, сначала она поставила небольшую миску салата на обеденный стол, где были традиционные сицилийские блюда. В итоге ее пришлось наполнять еще два раза, потому что гости постоянно брали добавку.

«Удивило итальянцев то, что салат готовят сразу в большом количестве. А также то, что есть его можно потом несколько дней», — поделилась она эмоциями.

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Блогерша добавила, что гости также поинтересовались у нее, можно ли менять в салате ингредиенты и положить в него, например, прошутто вместо курицы.

Ранее российский тревел-блогер и путешественник побывал в столовой Душанбе и описал ее фразой «так я еще не обедал». «Я не ожидал, что в обычной столовой посреди базара будет такая вкусная еда, — заявил он. — Хотя если задуматься, то в этом нет ничего удивительного. Ведь столовая на рынке явно рассчитана только на местных жителей и продавцов».

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    Марина Черняк
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