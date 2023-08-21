Россиянин побывал в столовой в Душанбе и описал ее фразой «так я еще не обедал»

Блогер «Дзена» побывал в столовой Душанбе и описал ее фразой «дешево и вкусно»

Российский тревел-блогер и путешественник побывал в столовой столицы Таджикистана, Душанбе, и описал ее фразой «так я еще не обедал». Своим отзывом мужчина поделился в личном блоге, он опубликован на платформе «Дзен».

Автор публикации отметил, что на местных рынках можно не только закупиться продуктами, но и вкусно и дешево поесть. «Я не ожидал, что в обычной столовой посреди базара будет такая вкусная еда, — заявил он. — Хотя, если задуматься, то в этом нет ничего удивительного. Ведь столовая на рынке явно рассчитана только на местных жителей и продавцов».

По словам блогера, никто не станет кормить постоянных клиентов невкусной едой. Более того, он подчеркнул, что все продукты, из которых готовят еду в городской столовой, максимально свежие. «Их покупают здесь же, на рынке — мясо, овощи, крупу», — пояснил он.

Путешественнику на базаре предложили сразу несколько блюд на выбор. Причем среди них были как национальные таджикские блюда (к примеру, плов или курутоб), так и классические «столовские» — пюре, гречка, котлеты и гуляш.

«Я решил остановиться на втором варианте, так как национальную еду лучше пробовать в местной чайхане, — добавил он. — <…> Редко бывает так, что еда в столовой оказывается вкуснее, чем я готовлю дома. Но в этом случае я даже попросил у местного повара рецепт мяса».

Помимо горячего, россиянину бесплатно подали салат, свежий хлеб, а также налили огромную кружку чая. «За весь этот богатый стол я заплатил всего 20 сомони (около 140 рублей), — сообщил он. — У нас дома даже стакан кофе не купишь за эти деньги — маленький капучино стоит 150 рублей».

Ранее этот же путешественник побывал в Узбекистане и рассказал, как ему удалось съесть на обед «шикарный плов за копейки». По словам россиянина, лучшие места для еды в стране по соотношению цены и качества — местные столовые.