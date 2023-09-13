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09:53, 13 сентября 2023Мир

Песков рассказал о планах по итогам встречи Путина и Ким Чен Ына

Песков: Путин и Ким Чен Ын не планируют подписывать документы по итогам встречи

Фото: Mikhail Metzel / Kremlin / Sputnik / Reuters

Президент России Владимир Путин и председатель КНДР Ким Чен Ын не планируют подписывать документы по итогам встречи. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Нет», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

На переговорах Ким Чен Ын назвал Россию приоритетом для Северной Кореи. Он также выразил надежду, что его встреча с Путиным поднимет на новый уровень отношения двух стран.

Лидер КНДР прибыл в Россию на бронепоезде 12 сентября. Он встретился с Путиным для обсуждения вопросов, связанных с двусторонним сотрудничеством, торгово-экономическими связями и культурными обменами.

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    Виктория Кондратьева
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