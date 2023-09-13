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14:04, 13 сентября 2023Россия

Поврежденнные в результате атаки на Севастополь корабли продолжат службу

Минобороны: поврежденные при атаке ВСУ на Севастополь корабли восстановят

Кадр: Reuters

Поврежденные при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь корабли продолжат службу. Об этом сообщило Минобороны России в официальном Telegram-канале ведомства.

Утром 13 сентября украинские войска нанесли ракетный удар по Севастополю, при этом были повреждены два находящиеся на ремонте корабля.

Во время атаки корабли проходили плановый ремонт в судоремонтном заводе им. С. Орджоникидзе. Они будут полностью восстановлены и продолжат службу в составе своих флотов, добавили в министерстве.

Ранее в Минобороны сообщили об уничтожении средствами противовоздушной обороны семи выпущенных украинскими войсками по Севастополю ракет. Помимо этого, патрульный корабль «Василий Быков» уничтожил все безэкипажые катера, отметили в министерстве.

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    Алан Босиков
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