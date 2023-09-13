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05:20, 13 сентября 2023Интернет и СМИ

Эксперт по кибербезопасности оценил уровень атак на Россию

Positive Technologies: мотивация кибератак на Россию по-прежнему политическая

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Уровень кибератак на Россию по-прежнему остается крайне интенсивным. Об этом рассказал советник гендиректора компании в сфере кибербезопасности Positive Technologies Артем Сычев, пишет РИА Новости.

Как уточнил специалист, мотивация в большинстве случаев политическая, как и в 2022 году. «В подавляющем большинстве случаев это политическая мотивация, которая подогревается со стороны недружественных Российской Федерации субъектов и фактически ими спонсируется», — оценил он ситуацию.

Специалист отметил, что российским компаниям стоит заняться «элементарным обеспечением кибербезопасности». В 90 процентах случаев это помешает злоумышленникам, подчеркнул он. «Имеет смысл развивать собственную систему независимой оценки защищенности, то есть привлекать, например, белых хакеров, для того чтобы понимать, где есть проблемы и как можно скорее их закрыть», — допустил он.

Ранее стало известно, что мошенники начали создавать сайты, предлагающие доступ к личным фотографиям популярных блогеров.

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    Марина Совина
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