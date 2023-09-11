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18:05, 11 сентября 2023Интернет и СМИ

Россиян предупредили о новом способе обмана в интернете

In2security: мошенники начали создавать сайты с доступом к личным фото блогеров

Фото: Kev Costello / Unsplash

Мошенники начали создавать сайты, предлагающие доступ к личным фотографиям популярных блогеров. О новом способе обмана в интернете россиян предупредили специалисты компании In2security, занимающейся вопросами информационной безопасности. Пост на эту тему опубликован в Telegram-канале организации.

По словам специалистов, в интернете появились мошеннические порталы, которые якобы содержат утекшие в сеть снимки блогеров. Пользователей, которые хотят получить доступ к фото, просят указать номер телефона, к которому привязан аккаунт в Telegram, а также код, который придет к ним в сообщении. После того как человек вводит эти данные, злоумышленники получают доступ к его аккаунту в мессенджере.

Ранее сообщалось о другой схеме, которую придумали мошенники для кражи аккаунтов в Telegram. Специалисты по кибербезопасности обнаружили мошеннические сайты, на которых россиянам предлагают приобрести подписку на популярные сервисы.

Перед этим стало известно, что киберпреступники начали использовать Telegram для подмены номеров. Как рассказала эксперт платформы «Мошеловка» Александра Пожарская, с помощью ботов в мессенджере злоумышленники звонят россиянам и притворяются сотрудниками ФСБ и других служб.

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    Евгения Наумова
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