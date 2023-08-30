Мошенники придумали новый способ кражи аккаунтов россиян в Telegram

In2security: мошенники начали создавать сайты, предлагающие подписку на сервисы

Мошенники начали создавать сайты, предлагающие приобрести подписку на популярные сервисы. С помощью ресурсов они крадут аккаунты пользователей в мессенджере Telegram. О новом способе обмана, который придумали злоумышленники, россиян предупредили в Telegram специалисты компании In2security, занимающейся вопросами информационной безопасности.

По их словам, в сети появились мошеннические сайты, на которых россиянам предлагают купить подписку на сервисы «Яндекс Плюс» и «VK Музыка». Пользователей просят ввести номер телефона и адрес электронной почты. Как только жертва вводит эти данные, на экране появляется уведомление о подозрительной активности и просьба привязать аккаунт в Telegram, чтобы подтвердить личность.

Если человек привязывает свой профиль, то мошенники получают к нему доступ. В результате они могут либо рассылать контактам пользователя просьбы перевести им денег, либо шантажировать владельца аккаунта информацией, которую они обнаружили в его личных переписках.

Ранее эксперт платформы «Мошеловка» Александра Пожарская рассказала, что мошенники начали использовать ботов в Telegram для обмана россиян. По ее словам, с помощью ботов злоумышленники подменяют номера и притворяются сотрудниками ФСБ и других служб.