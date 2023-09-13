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20:37, 13 сентября 2023Силовые структуры

Московского наркодилера отдали под суд за девять килограммов чистого кокаина

Прокуратура направила в суд дело москвича, у которого изъяли 9 кг кокаина

Фото: Валерий Титиевский / Коммерсантъ

Прокуратура Московской области направила в суд уголовное дело наркодилера, собиравшегося сбыть девять килограммов чистого кокаина. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

По делу утверждено обвинительное заключение. Мужчине вменяется покушение на незаконный сбыт наркотиков.

По версии следствия, москвич с сообщниками планировал распространять кокаин в нескольких регионах страны. Правоохранительные органы задержали их в марте и изъяли свыше девяти килограммов наркотика.

Уголовное дело будет рассматривать Клинский городской суд Московской области. Обвиняемый находится под стражей.

4 сентября сообщалось, что сотрудники таможни пресекли попытку контрабанды восьми килограммов кокаина общей стоимостью около 100 миллионов рублей в порту Санкт-Петербурга. Тайник с наркотиками был найден при досмотре морского судна, следовавшего из Латвии. Восемь брикетов по одному килограмму каждый были спрятаны в его конструктивной полости.

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    Любовь Ширижик
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