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00:53, 13 сентября 2023Россия

Военный эксперт объяснил большую активность ВСУ на донецком направлении

Военный эксперт Дандыкин: ВСУ бросают все силы для атаки на донецком направлении
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Военный эксперт Владислав Дандыкин рассказал, что 12 сентября российские военные отбили пять атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении, объяснив активность украинских бойцов на данном участке военных действий. По его словам, наступление на этом направлении имеет для Киева концептуальное значение, сообщают «Известия».

«Украинские боевики бросают все силы для того, чтобы продвинуться дальше. Пытаются и на южнодонецком, и на донецком направлениях, и в районе Марьинки бои идут», — заявил он.

Дандыкин уточнил, что ВСУ задействовали большое количество сил для наступления именно на этом направлении, поскольку стремятся помешать России добиться цели по освобождению Донбасса. Однако, как отметил эксперт, украинские военные устали проводить неудачные атаки и в скором времени откажутся от дальнейших попыток это делать.

Ранее стало известно, что западные чиновники сомневаются, что ВСУ добьются успеха в ходе своего контрнаступления осенью.

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    Марина Совина
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