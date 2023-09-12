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23:48, 12 сентября 2023Мир

На Западе усомнились в успехе контрнаступления ВСУ осенью

The Economist: чиновники Запада сомневаются в успехе контрнаступления ВСУ осенью

Фото: Unsplash

Западные чиновники сомневаются, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) добьются успеха в ходе своего контрнаступления осенью. Об этом написал британский журнал The Economist, сославшись на десять опрошенных политиков.

Один из опрошенных политиков Запада подчеркнул, что график контрнаступления придется продлить. «Это может быть очень долгой борьбой», — добавил он. По данным издания, на Западе сомневаются в прорыве ВСУ российской обороны к зиме.

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В европейских столицах и в Киеве видят разные причины неудач контрнаступления ВСУ. Так, на Западе предполагают, что ВСУ следовало вести более решительные и масштабные наступательные действия, которые позволили бы прорвать российскую оборону вопреки потерям. В Киеве считают, что подобная тактика привела бы к истощению мобилизационного ресурса ВСУ.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер предрек скорое поражение ВСУ. По его мнению, это произойдет из-за нехватки резервов.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о невозможности хеппи-энда в контрнаступлении ВСУ. По его словам, поставки вооружения западными странами не означают достижения быстрых результатов на поле боя.

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    Марина Совина
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