Козловский отсудил у Бородина рубль по иску о защите чести

Козловский отсудил у Бородина один рубль по иску о защите чести и достоинства

Российский актер театра и кино Данила Козловский отсудил у главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталия Бородина один рубль по иску о защите чести и достоинства. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

В иске артиста, который суд зарегистрировал лишь с третьей попытки, Козловский требовал признать распространенные Бородиным сведения порочащими честь, обязать общественника сделать пост с опровержением собственных слов в социальных сетях, а также взыскать с него один рубль моральной компенсации. Сам глава ФПБК в разговоре с журналистами заявил о том, что собирается обжаловать решение суда.

В апреле общественник обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить артиста по статье о дискредитации Вооруженных сил России. В обращении указывалось, что Козловский осуждает в социальных сетях решение проблем на Украине «военными операциями», при этом признает, что не следил за боевыми действиями в Донбассе в течение восьми лет. Кроме того, актер якобы призывал сограждан выходить на акции протеста.

Ранее Бородин обратился к латвийской эстрадной певице Лайме Вайкуле и пообещал, что ее бизнес в России будет закрыт.

