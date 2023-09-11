Бородин пообещал закрыть бизнес Вайкуле в России

Виталий Бородин пообещал, что закроет бизнес Лаймы Вайкуле в России

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин обратился к латвийской эстрадной певице Лайме Вайкуле и пообещал ей, что ее бизнес в России будет закрыт. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Общественник отметил, что исполнительница и ее партнер разработали схему, по которой артистка получила возможность выйти из компании и продолжить получать прибыль.

«Поэтому, уважаемая Лайма Станиславовна, как только после проверки будет доказано, что вы имеете к этому бизнесу отношение, поверьте, Ваш партнер вспомнит про вас 1000 раз, когда на счета будут наложены аресты и Ваш бизнес будет полностью парализован на территории РФ. Вот тогда Вы меня еще вспомните не раз», — сообщил глава ФПБК.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура РФ проверит российский бизнес народной артистки Латвии Лаймы Вайкуле на предмет сокрытия доходов и ухода от налогов.

Утверждалось, что в августе 2022 года компания певицы Laimalukss Latvia, занимающаяся салонами красоты и продажей косметики и мебели, передала свою долю участия в ООО «Лайма-Люкс Рус» основному учредителю и участнику — Ширазу Мамедову. Бенефициаром осталась Вайкуле.