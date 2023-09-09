Генпрокуратура проверит бизнес Лаймы Вайкуле в России

Mash: Генпрокуратура РФ проверит бизнес певицы Вайкуле на сокрытие доходов

Генпрокуратура РФ проверит российский бизнес народной артистки Латвии Лаймы Вайкуле на предмет сокрытия доходов и ухода от налогов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Утверждается, что в августе 2022 года компания певицы Laimalukss Latvia, занимающаяся салонами красоты и продажей косметики и мебели, передала свою долю участия в ООО «Лайма-Люкс Рус» основному учредителю и участнику — Ширазу Мамедову. Бенефициаром, уточняют авторы канала, осталась Вайкуле.

При этом российское юридическое лицо со средней годовой выручкой в 300-400 млн рублей в последние несколько лет показывало чистую прибыль в несколько тысяч рублей. Общественник Виталий Бородин заподозрил, что настоящие доходы компания скрывает, и написал обращение в Генпрокуратуру РФ.

Ранее суд оштрафовал лидера группы «Несчастный случай» Алексея Кортнева на 20 тысяч рублей и прекратил уголовное дело против него. «В связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа он освобожден от уголовной ответственности», — говорится в публикации.