Суд оштрафовал лидера группы «Несчастный случай» и прекратил уголовное дело

Суд оштрафовал Алексея Кортнева и прекратил уголовное дело против музыканта

Суд оштрафовал лидера группы «Несчастный случай» Алексея Кортнева на 20 тысяч рублей и прекратил уголовное дело против него. Об этом сообщается на публичной странице судов общей юрисдикции Новосибирской области в соцсети «ВКонтакте».

«В связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа он освобожден от уголовной ответственности», — говорится в публикации. Музыканта обвиняли в оскорблении представителя власти (ст. 319 УК), по данной статье грозит штраф в размере до 40 тысяч рублей, обязательные работы до 60 часов или исправительные работы сроком до одного года.

В феврале 2023 года стало известно о задержании фронтмена коллектива «Несчастный случай» в Новосибирске. Отдельно отмечалось, что во время разговора Кортнева с полицейскими, прибывшими на площадку вместе с пожарными из-за задымления здания, артист показал сотруднику правоохранительных органов неприличный жест. Позже в отношении Кортнева возбудили уголовное дело об оскорблении представителя власти.