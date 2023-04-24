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11:50, 24 апреля 2023Культура

В отношении лидера группы «Несчастный случай» Кортнева возбудили уголовное дело

В отношении лидера группы «Несчастный случай» Алексея Кортнева возбудили уголовное дело

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

В отношении лидера рок-группы «Несчастный случай» Алексея Кортнева возбудили уголовное дело об оскорблении представителя власти. Об этом сообщает ТАСС.

По данным издания, дело было возбуждено по статье 319 УК РФ («Оскорбление представителя власти»). Наказание по ней предусматривает до года исправительных работ или штраф в размере трех ежемесячных зарплат осужденного.

«Да, это действительно так [дело возбуждено]. Я буду встречаться со своим адвокатом, прилетать в Новосибирск. Все действия будут происходить в рамках законодательства. Я считаю, [уголовное преследование] абсолютно незаслуженно», — рассказал артист в беседе с агентством.

В феврале ряд СМИ сообщали о задержании фронтмена группы «Несчастный случай» в Новосибирске.

Отмечалось, что во время разговора лидера рок-группы с полицейскими, прибывшими на площадку вместе с пожарными из-за задымления здания, Кортнев показал сотруднику правоохранительных органов неприличный жест. Сам артист заявил, что не был задержан.

«Было получение объяснения в СК, потому что один из сотрудников написал рапорт о том, что я якобы показал ему неприличный жест. Но поскольку никаких неприличных жестов не было, доказательств нет, то и никакого продолжения это дело не получило», — отметил музыкант.

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Анастасия Астахова
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