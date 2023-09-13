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21:15, 13 сентября 2023Бывший СССР

Рада отклонила законопроект о лишении прав на отсрочку по второму образованию

Рада отклонила законопроект об отмене отсрочки по второму высшему образованию

Фото: Vasily Fedosenko / Reuters

Комитет Верховной рады Украины по евроинтеграции назвал несоответствующим европейскому праву законопроект об отмене отсрочки от мобилизации гражданам страны старше 30 лет, получающим второе и более высшее образование в условиях военного положения. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

Комитет счел, что документ «нарушает принципы равенства и недискриминации». Также отмечается, что право на отсрочку по нему теряют аспиранты и студенты, поступившие в вуз в возрасте старше 30 лет, даже если они ранее не имели высшего образования.

С инициативой выступил депутат Верховной Рады Украины Федор Вениславский. По его словам, «вызывает вопросы» поступление в университет после длительного перерыва и во время военных действий.

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