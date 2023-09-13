Рада отклонила законопроект о лишении прав на отсрочку по второму образованию

Рада отклонила законопроект об отмене отсрочки по второму высшему образованию

Комитет Верховной рады Украины по евроинтеграции назвал несоответствующим европейскому праву законопроект об отмене отсрочки от мобилизации гражданам страны старше 30 лет, получающим второе и более высшее образование в условиях военного положения. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

Комитет счел, что документ «нарушает принципы равенства и недискриминации». Также отмечается, что право на отсрочку по нему теряют аспиранты и студенты, поступившие в вуз в возрасте старше 30 лет, даже если они ранее не имели высшего образования.

С инициативой выступил депутат Верховной Рады Украины Федор Вениславский. По его словам, «вызывает вопросы» поступление в университет после длительного перерыва и во время военных действий.

