Times: британцы хотят закрыть полигон Lydd Ranges, где тренируются военные ВСУ

Британцы пожаловались на шум с полигона Lydd Ranges, где тренируются военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил обозреватель Times Джордж Гриллс.

Он сообщил, что жители города Лидд обратились в городской совет с требованием принять меры в отношении военной базы, поскольку взрывы и дым с полигона мешают им.

«Я предлагаю закрыть ее. Взрывы действительно очень шумные… Я ненавижу жить здесь», — заявил местный житель Алан Смарт. Он добавил, что у него вибрирует весь дом и дребезжат стекла.

Командующий полигоном Lydd Ranges подполковник Марк Пауэлл сказал, что хочет сохранить добрые отношения с горожанами. Минобороны Великобритании согласилось сократить количество учений ВСУ на треть.

В августе сообщалось, что в Великобритании подготовили тысячу украинских военнослужащих к высадке морского десанта. Подготовка велась шесть месяцев и включала в себя элементы тактики ближнего боя.

