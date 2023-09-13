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01:07, 13 сентября 2023Мир

Британцы пожаловались на тренировки украинских военных

Times: британцы хотят закрыть полигон Lydd Ranges, где тренируются военные ВСУ

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Британцы пожаловались на шум с полигона Lydd Ranges, где тренируются военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил обозреватель Times Джордж Гриллс.

Он сообщил, что жители города Лидд обратились в городской совет с требованием принять меры в отношении военной базы, поскольку взрывы и дым с полигона мешают им.

«Я предлагаю закрыть ее. Взрывы действительно очень шумные… Я ненавижу жить здесь», — заявил местный житель Алан Смарт. Он добавил, что у него вибрирует весь дом и дребезжат стекла.

Командующий полигоном Lydd Ranges подполковник Марк Пауэлл сказал, что хочет сохранить добрые отношения с горожанами. Минобороны Великобритании согласилось сократить количество учений ВСУ на треть.

В августе сообщалось, что в Великобритании подготовили тысячу украинских военнослужащих к высадке морского десанта. Подготовка велась шесть месяцев и включала в себя элементы тактики ближнего боя.

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    Марина Совина
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