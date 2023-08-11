В Британии подготовили еще тысячу бойцов ВСУ

В Великобритании подготовили тысячу военнослужащих ВСУ

В Великобритании подготовили тысячу военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) к высадке морского десанта. Об этом сообщило министерство обороны Королевства.

Подготовка велась шесть месяцев и включала в себя элементы тактики ближнего боя. Обучение вели инструкторы из Королевской морской пехоты и армии Великобритании. Они учили высаживаться на берег из надувных лодок, пользоваться противотанковыми ракетными комплексами NLAW, переносными зенитно-ракетными комплексами Stinger и разведывательными средствами.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес пообещал, что эта программа поможет Украине «создать свои собственные морские силы и расширить свои возможности для действий в морской среде».

Ранее военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук назвал ошибкой западных кураторов в обучении украинских военных неправильное, идеологическое восприятие российской армии. По его словам, США и другие западные страны не воевали с организованными армиями.