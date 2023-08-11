Полковник указал на ошибку при обучении бойцов ВСУ

Полковник Матвийчук: США ошиблись в оценке способностей ВС РФ на поле боя

Ошибка западных кураторов в обучении украинских военных заключается в неправильном, идеологическом восприятии российских вооруженных сил, считает военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Он пояснил «Ленте.ру», что у США помимо прочего нет релевантного военного опыта для борьбы с Россией.

«США почти не воевали с организованными армиями. Они полагались на действия пехоты на поле боя, таранов, танков, обеспеченной авиационной и огневой поддержкой. Именно этому они и начали учить украинскую армию. Украинская армия в итоге пытается воевать с одной из величайших армий мира, которая по уровню своей боевой мощи и технического оснащения ничем не хуже, чем армия США», — сказал военный эксперт.

В результате из-за идеологического восприятия наших вооруженных сил были допущены ошибки в оценке противника, тактического видения поле боя. Этому они и учили украинскую армию, в результате чего она несет такие потери Анатолий Матвийчук военный эксперт, полковник в отставке

Он усомнился в том, что западные военные инструкторы смогут дать украинским военным знания и компетенции в военной сфере, которые будут отвечать потребностям Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Что НАТО могут дать Украине? Азы владения западной техникой и вооружения, которое массово закупает украинская армия. Возможно, также одиночную подготовку. У Запада нет того военного опыта, который Россия приобретала десятилетиями, поэтому они и не могут обучить украинскую армию новым способам ведения боевых действий», — заключил Матвийчук.

Ранее обозреватель Open Democracy Изобель Кошив сообщил, что у западных инструкторов отсутствует необходимый опыт для подготовки украинских солдат. По его словам, инструкторы недостаточно подготовлены к реалиям конфликта с Москвой из-за разницы между «натовской и внутренней войсковой подготовкой».

Как считает Кошив, альянс может предложить ВСУ только базовый курс. При этом жизненно важной подготовкой занимается сам Киев. По мнению некоторых украинских бойцов, прошедших западную подготовку, иностранные инструкторы мало понимают специфику «всей ситуации».