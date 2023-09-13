Мощный ливень с градом обрушился на российский регион

KP.RU: мощный ливень с градом обрушился на Волгоград и область

На Волгоград и область обрушился мощный ливень с градом. Жители российского региона пожаловались на залитые улицы и поврежденные конструкции, пишет KP.RU.

Так, в Краснослободске град был настолько крупным, что пробил навес, а на проспекте Жукова в Волгограде повыбивало люки с ливневых колодцев. «Технологический колледж — дорога залита водой, легковым проехать сложно», — поделился один из жителей города.

В некоторых районах Волгограда ливень был не таким сильным, и град прошел без последствий. Однако синоптики прогнозируют, что дождь в регионе продлится до конца дня и еще может усилиться.

Ранее град обрушился на Новосибирск и повредил множество автомобилей. На видео, которые опубликовали в день непогоды, были видны градины размером до двух сантиметров, жителям пришлось прятать припаркованные машины. Так, корреспондент снял людей, которые накрыли коврами и одеялами капот, переднее зеркало и крышу своего автомобиля, а сами стоят под зонтом.